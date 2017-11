19 Sendungen "Musik auf dem Lande" haben Maximilian Arland allerhand abverlangt. Ob beim Traktorenziehen in Nitschareuth, beim Highlander-Wettkampf in Wechselburg oder beim Linedance in Oberkatz - Maximilian drückt sich vor keiner Herausforderung und gibt alles. In welcher dieser Rollen gefällt er euch am besten? Stimmt ab - und gewinnt mit ein wenig Glück eine von drei signierten "Liebe in Sicht"-CDs von Maximilian Arland!