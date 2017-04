"Musik auf dem Lande" in Drebach Schlager auf der Krokuswiese

Bei "Musik auf dem Lande" lädt Maximilian Arland dieses Mal nach Drebach im Erzgebirge. Eine idyllische Kulisse für den Dreh neuer Schlager-Clips! Außerdem hat "Meine Schlagerwelt" Chansonnier Jürgen Walter zum Interview in der Drebacher Kirche getroffen. Sängerin Franziska freut sich hingegen auf ein Treffen mit euch - und lädt zu einem ganz persönlichen Meet & Greet beim MDR in Leipzig. Außerdem haben wir uns ein Ratespiel für euch ausgedacht: Was sagen die Sterne über eure Stars??