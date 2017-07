Die Idee für diesen Tag kommt aus England. Dort fand zum ersten Mal 1927 der "Tag der offenen Gartenpforte" statt. In Deutschland wurde Anfang der 1990er Jahre ein solcher Tag veranstaltet, und zwar in Norddeutschland. Ganz schnell haben dann auch andere Bundesländer diese Idee übernommen. Dabei laden nicht nur Privatgärten, sondern auch die öffentlichen Gärten und Parks zum Schauen und Staunen ein. Uta Bresan besucht u.a. den Wilhelm Ostwald Park in Großbothen und trifft hier die Initiatorin des "Tages der offenen Gartenpforte" für das Muldental, Annett Gräske, die mit Begeisterung diesen Tag organisiert.

Die meisten Gärten und Parks öffnen Ende Mai, Anfang Juni ihre Pforten. Nur in Bautzen und Umgebung laden noch in diesem Jahr, nämlich am 3. September, die Gärten zum Bummeln und Staunen ein.

Wer jetzt neugierig geworden ist, sollte sich diese Termine für das nächste Jahr vormerken: Die Initiative "Offene Gartenpforte Dresden" lädt am Sonntag, den 3. Juni 2018, Besucher ein. Die genauen Termine werden ab Mai 2018 auf der Internetseite www.offene-gartenpforte.de veröffentlicht. Auch im Weimar und Umgebung und in Halle können im nächsten Jahr voraussichtlich am ersten Juni-Wochenende Gärten besichtigt werden. Auf folgenden Internetseiten finden Sie die genauen Termine, sobald sie feststehen.