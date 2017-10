Das Geschenk an ihre Fans heißt "NENA 40 - das neue Best of Album", das pünktlich zu NENAs 40. Bühnenjubiläum am 6.10.2017 in den Plattenläden erscheint. Auf dem Album gibt es eine Sammlung der größten Hits der Sängerin, die es aus der westfälischen Provinz Hagen auf die großen Bühnen der Welt geschafft hat. Erste Bühnenerfahrungen sammelt NENA als Sängerin der Band "THE STRIPES", Anfang der 80er-Jahre gründet sie dann die eigene Band NENA. Von da an geht es rassant bergauf, bereits NENAs erste Single "Nur geträumt" schafft es in die deutschen Charts, die zweite Single "99 Luftballons" macht sie zum Weltstar.