Bildrechte: Telamo

Das Album "12 Punkte!" schöpft aus dem reichen ESC-Liederschatz und geht mit dem Best of der ESC-Geschichte auf Zeitreise. 13 von Nicole deutschsprachig neu interpretierte Titel zitieren Welterfolge legendärer Original-Interpreten: Waterloo, Halt mich fest (Hold me now), Hallelujah, Mercie Cherie, Küsse von Dir (Save your kisses), Was ist schon ein Jahr (What‘s another year), Ding-a-Dong, Dann kamst Du (Après toi), Tausend Tränen (Only teardrops), Euphoria … Und natürlich - last but not least - Nicoles eigener Siegertitel "Ein bisschen Frieden", mit dem sie 1982 als dem letzten deutschsprachigen Beitrag in die ESC-Familie aufgenommen wurde.