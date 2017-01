Auch vor dem kometenhaften Aufstieg von "Ein Stern" hatte Nik P. beachtliche Erfolge. So zeichnete der ORF Nik P. 2001 als meistgespielten Interpreten mit dem Goldenen Stern aus. 2006 bekam er Platin für sein Album "Lebenslust und Leidenschaft". 2007 veröffentlichte Nik P. gemeinsam mit DJ Ötzi den Song "Ein Stern, der deinen Namen trägt". Der Titel hielt sich 11 Wochen auf Platz 1 der Media Control Charts, sowie 13 Wochen auf Platz 1 der Austria Top 40. Für über 450.000 verkaufte Exemplare wurde der Song in Deutschland mit 3-fach Gold ausgezeichnet. 2008 bekam Nik P. dafür den deutschen Musikpreis "Echo". Die Zusammenarbeit mit DJ Ötzi hat sich nicht nur bei diesem Titel bewährt. Die beiden Freunde haben erst vor kurzem in der Show Schlagerchampions 2017 für ihren Titel "Geboren um Dich zu lieben" eine "Eins der Besten" in der Kategorie "Hit des Jahres" erhalten.