Erst vor kurzem hat Schlagerstar und Songwriter Nik P. die Zusammenarbeit mit seiner Plattenfirma "Ariola" verlängert. Jetzt ist er zurück mit einem ganz persönlichen Album - ganz "Ohne Wenn und Aber" heißt die für den 15. September angekündigte Scheibe. Einen gleichnamigen Song gibt es darauf nicht - dafür aber eine klare Ansage: Die einzelnen Lieder handeln von dem beliebten Sänger selbst und davon, dass man die Dinge so nehmen sollte, wie sie sind und unbeirrt seinen Weg gehen sollte. In der vorab erschienenen Single-Auskopplung "Der Ring" schwärmt Nik P. von einer gemeinsamen Zukunft und dem Bündnis für's Leben. "Was auch kommt, wir wollen stark sein und zueinander stehen", singt er, und: "Ich will in guten wie in schlechten Zeiten immer bei dir sein". Auch hier ist der Name des Albums Programm: "Ohne Wenn und Aber".