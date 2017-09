Für alle Schlagerfreunde unter den "Alarm für Cobra 11"-Fans hält der Auftakt der neuen Staffel eine ganz besondere Überraschung bereit. Schlagerstar Nino de Angelo ist mit von der Partie! Verbiegen muss der sich für seine neue Rolle allerdings nicht, denn: Nino bleibt Nino - und spielt sich selbst. In der für den 14. September geplanten Folge wird de Angelo auf einer Hochzeit seinen Superhit "Jenseits von Eden" zum Besten geben. "Es hat sehr viel Spaß gemacht, die ganzen Explosionen, das Feuer und so weiter", so der Sänger im Interview mit RTL. Dennoch wird es für Nino de Angelo bei diesem einen Ausflug ins Schauspiel-Genre bleiben. Gegenüber der Internet-Seite prisma.de verriet der 53-Jährige: