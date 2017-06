Senta-Sofia Delliponti, so der bürgerliche Name von Oonagh, hat italienische und bulgarische Wurzeln und wächst in Niedersachsen auf. Ihre Mutter, eine Musiklehrerin, fördert die Musikalität ihrer Tochter und so nimmt Senta-Sofia an zahlreichen Musikwettbewerben teil und tritt bereits als Kind in einem Musical auf. Sie absolviert eine Ausbildung in Schauspiel und Gesang an der Schauspielschule Charlottenburg in Berlin. Ihr Debüt als Solo-Künstlerin gibt Senta-Sofia 2006 mit der Pop-Punk-Single "Scheißegal" und erreicht damit immerhin Platz 69 der deutschen Charts. Neben verschiedenen Engagements zum Beispiel in Musicals wird sie ab 2010 vor allem als Schauspielerin bekannt. In der RTL-Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist sie bis 2013 in der Rolle der Tanja Seefeld zu sehen.