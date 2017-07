Die Ur-Besetzung der Kellys im Jahr 1998 Bildrechte: dpa

Doch das Leben als umjubeltes Mitglied der Kelly-Family hat Spuren hinterlassen, wie Patrick nun verriet. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte der Musiker: "Wir sind sehr alternativ aufgewachsen, machten Straßenmusik, waren nie lange an einem Ort, lebten auf einem Hausboot und in einem Schloss". Er könne deshalb nicht sagen: "Das ist meine Heimat."



Nach sechs Jahren im Kloster lebt der 39-Jährige nun in Niederbayern und ist verheiratet mit einer belgischen Journalistin. Das Leben auf dem Land ist für ihn eine gute Abwechslung zum Musikerdasein, das mit vielen Reisen verbunden ist.



"Ich mag das dörfliche Leben und die Natur sehr gern", so der Musiker, der im Juni sein neues Solo-Album "iD" herausbrachte. Auch die Kellys selbst feierten ihr Bühnen-Comeback, obwohl zwei der beliebtesten Kellys - Maite und Patrick - wegen ihrer Solokarrieren nicht daran teilnahmen.