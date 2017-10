Rock'n'Roll-Legende bricht sich Schulter Peter Kraus in TV-Show verletzt

In Jörg Pilawas ARD-Show "Spiel für dein Land" am Samstagabend hat sich Peter Kraus schwere Verletzungen zugezogen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, brach sich die Rock'n'Roll-Legende die rechte Schulter. Zur geplanten Tour im Frühjahr will der Österreicher wieder fit sein.