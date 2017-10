Roberto Blanco und Al Walser im Studio in Los Angeles Bildrechte: Guenther Klostermann

Roberto Blanco wurde als Sohn eines kubanischen Varieté-Künstlers und einer kubanischen Tänzerin und Sängerin 1937 in Tunis geboren. Er wuchs in Beirut und Madrid auf. Nach der Schule begann er ein Medizin-Studium, das er aber nach zwei Semestern abbrach. 1956, im Alter von 19 Jahren, kam Blanco nach Deutschland. Hier spielte er 1957 in dem Film "Der Stern von Afrika" mit. In den 60er-Jahren wandte er sich vor allem dem Schlager zu und gewann 1969 mit dem Titel "Heute so, morgen so" die Deutschen Schlager-Festspiele. 1972 konnte er mit den Titeln "Ein bisschen Spaß muss sein" und "Der Puppenspieler von Mexiko" seine größten Erfolge feiern. In der Folgezeit stand Roberto Blanco oft vor der Fernsehkamera. So moderierte er 1976 die "Roberto Blanco Show", die ein großer Erfolg war. In den 90er-Jahren trat Blanco gemeinsam mit Tony Marshall mit Stimmungsliedern auf. Immer wieder spielte der Künstler in Filmen mit, trat mit seiner Musik auf und war Gast in zahlreichen Fernsehformaten u. a. 2015 in der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus".