In Deutschland ist Roger Whittaker zunächst mit seinen englischen Liedern bekannt geworden, wie den Welthits "The Last Farewell" oder "River Lady". Ende der 1970er-Jahre begann er, auch auf Deutsch zu singen. Es mache viel Spaß, auf Deutsch zu singen, so lange keiner von ihm erwarte, dass er es auch fließend spreche, erklärte er in Interviews. Noch heute hat Roger Whittaker in Deutschland seine treuesten Fans. Bildrechte: IMAGO