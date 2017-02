Roland Kaiser - ein Erfolgsgarant auf ganzer Linie! Während sich seine Hit-Single "Kein Problem" mit über einer Million Zugriffe zum Klick-Hit bei YouTube mausert ... macht der Kaiser so ganz nebenbei auch in Politik. Und zwar als so genannter Wahlmann. Die SPD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern schickt den Schlagersänger zur Wahl des neuen Bundespräsidenten nach Berlin. Dort soll der 62-Jährige Mitglied der Bundesversammlung werden und am 12. Februar den Nachfolger von Amtsinhaber Joachim Gauck mitwählen.