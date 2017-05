Wer kennt die "Schnüppis"? Bildrechte: Susi & Matthi Schnüppi

Ende Januar hat Roland Kaiser ein Brief von den Schnüppis bzw. Schnuppis erreicht - und die gilt es nun zu finden. Denn Roland Kaiser möchte ihnen einen großen Wunsch erfüllen: nämlich am 4. August 2017 die Kaisermania in Dresden zu besuchen. Ganze vier Seiten, gespickt mit zahlreichen Zitaten aus Roland-Kaiser-Songs, hat Susi alias Frau "Schnüppi" gefüllt, um ihr Anliegen mitzuteilen. Denn die Schnüppis hatten riesengroßes Pech! Ganz pünktlich hatten sie ihre Karten für die diesjährige Kaisermania bestellt - und dann sind sie auf dem Postweg verloren gegangen. Das Geld dafür gab's vom Ticketvertrieb zwar zurück, doch was nützt alles Geld, wenn man doch eigentlich Roland Kaiser sehen möchte. Durch die Elbe schwimmen? Mit dem Helikopter auf der Kaisermania-Bühne landen? Jetzt sind wir mit Roland Kaiser gemeinsam am Zug, denn die "Schnüppis" zu kontaktieren ist gar nicht so einfach, weil sie auf ihrem Brief den Absender vergessen haben ... Wer kennt die "Schnüppis" oder auch "Schnuppis" - und kann uns den Kontakt zu ihnen vermitteln? Die ersten sachdienliche Hinweise, die zum Aufspüren der Schnüppis führen, werden mit einer Schlager-CD aus unserem Fundus belohnt!!