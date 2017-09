Obwohl Roland Kaiser bereits 40 Jahre auf der Bühne steht, ist sein Erfolg ungebrochen. Die "Kaisermania" am Dresdner Elbufer ist so beliebt, dass die Karten für die Konzerte im Sommer nächsten Jahres innerhalb weniger Minuten ausverkauft waren. Doch zum Glück ist "der Kaiser" auch jenseits des Elbufers live zu erleben ...

Mit seinem am 20. Oktober erscheinenden Album "stromaufwärts - kaiser singt kaiser" geht Roland Kaiser ab November 2018 auf große Arena-Tournee. Der Kartenvorverkauf dafür hat jetzt begonnen. Seine Fans können sich auf spannende Neuinterpretationen seiner größten Hits wie "Dich zu lieben" oder "Santa Maria" freuen. Zuvor ist er am 15. September 2018 zum ersten Mal auf der legendären Berliner Waldbühne zu Gast - für Roland Kaiser ein Lebenstraum. Des Weiteren ist der Grandseigneur des deutschen Schlagers im Juni und Juli 2018 in Schwerin (02.06.), Hamburg (03.06.), Kamenz (30.06.) und Chemnitz (28.07.) zu erleben.