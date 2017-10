Zum 90. Geburtstag von Rolf Herricht Die "Geliebte weiße Maus" - ein erfolgreicher Schlagersänger

Rolf Herricht ist vor allem als Teil des Duos Herricht & Preil in Erinnerung geblieben oder als Schauspieler, zum Beispiel in "Geliebte weiße Maus". Herricht war aber auch ein erfolgreicher Schlagersänger. Anlässlich seines 90. Geburtstages, den er am 5. Oktober gefeiert hätte, erinnert "Meine Schlagerwelt" an diese Facette seines künstlerischen Schaffens.