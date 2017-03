Endlich wieder gute Nachrichten! Ross Antony und Lebenspartner Paul Reeves sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Nachdem das Paar bereits im Jahr 2014 ein Kind adoptiert hat, gibt es im Hause Antony-Reeves nun weiteren Nachwuchs, wie Ross seine Fans via Facebook wissen lässt:

In Sachen Alter, Name oder Geschlecht des Familienzuwachses halten sich Paul und Ross im Sinne der Kinder bedeckt - und das ist gut so.