"Muttersprache" ist bereits das neunte Studioalbum von Sarah Connor, allerdings ihr erstes in deutscher Sprache. Die Künstlerin hat sowohl an den Texten, wie auch an den Kompositionen mitgearbeitet. Eigentlich hat sie sich für fünf Jahre eine Auszeit nehmen wollen, um sich um ihre Familie, ihre Kinder, kümmern zu können. Tatsächlich aber hat sie sich und ihre Kunst auf den Prüfstand gestellt und an dem Album "Muttersprache" gearbeitet. Sie hat sich Berater an die Seite geholt und in Musikstudios in Deutschland, Amerika und England produziert.