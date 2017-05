Nach der Hüttenparty im Schnee ... ist vor der Sommerparty am Strand! Entertainer Florian Silbereisen und seine KLUBBB3-Kollegen Jan Smit und Christoff sowie viele weitere Schlagerstars laden zur großen Sommer-Sause nach Palma de Mallorca. Die findet am 7. Juni 2017 am Carrer del Moll, im Herzen von Palma, statt: "Schlager am Meer - Die Klubbb3-Strandparty", präsentiert von Florian Silbereisen! Und das Beste ist: Ihr könnt live auf Mallorca dabei sein! Partystimmung, Tanzen, Sommer, Sonnenschein - die Stars & Sternchen der Schlagerszene bringen die Urlaubsinsel zum Beben!