Einmal mehr waren die SCHLAGERCHAMPIONS ein Abend voller Highlights und glücklicher Gewinner. Gleich zwei Trophäen gab es für Andrea Berg, die einmal mit "Seelenbeben" für das "Album des Jahres" und zudem als "Sängerin des Jahres" prämiert wurde. Roland Kaiser gewann in der Kategorie "Sänger des Jahres", die internationale Schlagerband Klubbb3 in der Kategorie "Band des Jahres". Fantasy wurden als "Duo des Jahres" ausgezeichnet. Man mag kaum glauben, dass sie mit ihrem Musketierrock erst seit einem Jahr die Schlagerbühnen rocken: Zu Recht wurden d'Artagnan als "Newcomer des Jahres" gefeiert. Die "Eins" für den "Shootingstar des Jahres" ging an Vanessa Mai, über den Preis für "Radio-Hit des Jahres" freute sich Bernhard Brink, den "Hit des Jahres" landeten DJ Ötzi und Nik P. mit "Geboren um Dich zu Lieben". In der Kategorie "Video-Hit des Jahres" machte Alvaro Soler das Rennen, Nana Mouskouri wurde mit dem Preis für ihr Lebenswerk geehrt.