Was ein fulminanter Auftakt für das Schlagerjahr 2017! Bei den "SCHLAGERCHAMPIONS - DAS GROSSE FEST DER BESTEN" live aus dem Berliner Velodrom präsentierte Florian Silbereisen die erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstler der Schlagerszene des vergangenen Jahres. Und für die Besten der Besten setzte Silbereisen noch einen drauf, denn die wurden außerdem mit einer "Eins der Besten" ausgezeichnet. Zeitgleich zur Show ist erstmals ein gleichnamiges Doppelalbum mit 38 Titeln erschienen. Und das steht dem Erfolg des Live-Events in nichts nach. Nach dem erfolreichen Einstieg auf Platz eins der "Offiziellen Compilation Charts" verteidigt die Scheibe ihre Spitzenposition mittlerweile die dritte Woche in Folge. Das ist nicht verwunderlich, denn mit partytauglichen und tanzbaren Hits wie "Diese Nacht ist jede Sünde wert" von Andrea Berg, "Hulapalu" von Andreas Gabalier oder "Du schaffst das schon" von Klubbb3 ist der Schlagerrückblick auf das Jahr 2016 durchaus gelungen.