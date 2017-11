In der Show erinnert Florian Silbereisen an Höhepunkte, Erfolge und Pannen, an emotionale und traurige Momente - natürlich mit vielen Stars, Hits und Überraschungen. Mit dabei sind Andrea Berg, David Garrett, Santiano, KLUBBB3, Jürgen Drews, Semino Rossi und viele weitere Stars (Änderungen vorbehalten).



Eine Produktion des MDR, des HR, des NDR und des RBB mit Jürgens TV.



Karten für die Aufzeichnung der Show sind ab dem 1.11.2017, 12:00 Uhr erhältlich.