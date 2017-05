Eindrucksvolle Kulisse: Wasserschloss Klaffenbach Bildrechte: MDR/Heiko Roith

Wenn sich die Schlagerelite vor der eindrucksvollen Kulisse des Wasserschlosses in Klaffenbach bei Chemnitz trifft, dann ist es Zeit für "Die Schlager des Sommers". Florian Silbereisen präsentiert das große Open-Air-Festival am 24. Juni um 20:15 Uhr erstmals live - und zum ersten Mal nicht nur im MDR FERNSEHEN und im HR Fernsehen, sondern zusätzlich im NDR, im BR Fernsehen und im RBB! Damit schreibt die Sendung Fernsehgeschichte: Denn erstmals wird eine TV-Show gemeinsam und zeitgleich von fünf ARD-Sendern live übertragen.



Mit dabei sind in diesem Jahr The Kelly Family, Semino Rossi, Jürgen Drews, Andy Borg, Maite Kelly, Michelle, Ute Freudenberg & Christian Lais und viele andere!