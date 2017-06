Die Hansestadt Stralsund ist es dieses Mal, in der Mareile Höppner und Ross Antony die "Schlager" suchen. Und sie werden auch hier reichlich fündig. Eigentlich reicht es schon, die Stralsunder zu befragen, denn die wissen am besten, was es Besonderes in ihrer Stadt gibt. Da ist zum Beispiel der Bismarck-Hering, der eine Stralsunder Erfindung sein soll und das Ozeaneum, in dem 50 Aquarien besichtigt werden können.