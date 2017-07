Natürlich kann man in Jena auch Kulinarisches entdecken. So gibt es auf dem Markt die originale Thüringer Bratwurst und selbstgemachten Senf. Am Stand von Wolfgang Reppen bekommt man ziemlich ausgefallene Sorten wie Schokoladensenf oder Kirschsenf. Aber auch das Kaffeehaus Gräfe in der Innenstadt ist ein Geheimtipp, eine Köstlichkeit des Hauses ist der Huckel- oder Prophetenkuchen.