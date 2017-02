Beatrice Egli bittet an Bord Volle Schlagerkraft voraus!

Leinen los und volle Kraft voraus! Die Schweizerin Beatrice Egli tauscht die Berge gegen das Meer und sticht in See. Auf ihrer Kreuzfahrt nimmt sie euch mit auf eine außergewöhnliche Traumreise in den Orient. Dabei hat sie prominente Reisebegleiter - hier erfahrt ihr, wer mit von der Party ist und könnt ein wenig Meerluft schnuppern.