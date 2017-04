Am 25. März 2017 startetete Showmaster Florian Silbereisen in seiner SCHLAGERCOUNTDOWN-Show den Ticketverkauf für den SCHLAGERBOOOM 2017. Zuerst waren die begehrten Stehplätze vergriffen, inzwischen gibt es auch keine Sitzplätze mehr. Über 10.000 Fans können am 21. Oktober in der legendären Dortmunder Westfalenhalle mit Florian Silbereisen "die neue Lust auf Schlager" feiern - gemeinsam mit Stars wie Andrea Berg, Roland Kaiser, der Kelly Family, den Höhnern und vielen anderen.