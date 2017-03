Der Countdown läuft - für die lang ersehnten Star-Premieren 2017: Das sensationelle Comeback der Kelly-Family sorgte bereits im vergangenen Jahr für Aufsehen und Schlagzeilen. Bei Florian Silbereisen wird die berühmte Familie nun tatsächlich zum ersten Mal wieder gemeinsam auf der Bühne stehen und ihre unvergessenen Hits singen! Seit Monaten warten die Schlagerfans in Deutschland und Österreich außerdem gespannt auf neue Hits von Helene Fischer. Am 25. März ist es endlich soweit: Dann wird die Sängerin Millionen Zuschauer überraschen - in der ARD-ORF-Eurovisionsshow "SCHLAGERCOUNTDOWN - DAS GROSSE PREMIERENFEST" live ab 20:15 Uhr im Ersten und im ORF.