Produziert wird das gemeinsame Nachtprogramm in Erfurt, im Landesfunkhaus Thüringen. Die Musikredaktionen von BAYERN PLUS und MDR SCHLAGERWELT stellen für das gemeinsame Programm einen Musikpool zusammen.

Neben den besten deutschen Schlagern aller Zeiten und aktuellen deutschen Hits werden darin auch internationale Schlager- und Instrumentaltitel enthalten sein. Ergänzt wird das Programm durch Nachrichten, Wetter- und Verkehrsinformationen jeweils zur vollen Stunde. Tagsüber senden beide Radiowellen ihr gewohntes Programm.



MDR SCHLAGERWELT sendet "Deutsche Schlagerparade"



Die MDR SCHLAGERWELT sendet ab sofort die erfolgreiche "Deutsche Schlagerparade" von BAYERN PLUS im eigenen Programm. Bei BAYERN PLUS ist diese Sendung immer freitags, zwischen 19:00 und 21:00 Uhr zu hören. Die MDR SCHLAGERWELT wiederholt sie ab dem 21. Oktober immer samstags ab 18:05 Uhr. In der "Deutschen Schlagerparade" begrüßt Moderator Harry Blaha Schlagerstars live im Studio, stellt Neuerscheinungen vor und präsentiert die per Online-Abstimmung gewählten zehn beliebtesten Schlager der Woche. Wer abstimmen möchte, kann hier klicken: