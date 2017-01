Die "Nacht des Deutschen Schlagers" 2017 Schlagerfeeling im Wüstensand

Hauptinhalt

Wie weit würden sie reisen, um Heino oder Patrick Lindner mal live zu erleben? Sie denken jetzt vielleicht an Hamburg oder Berlin … Über 300 Urlauber aus Deutschland haben sich fast 11 Stunden ins Flugzeug gesetzt und sind bis ans andere Ende der Welt geflogen. Nach Windhoek, in die Hauptstadt von Namibia. Da war am Abend die "Nacht des Deutschen Schlagers". Alexander Brauer war für die MDR SCHLAGERWELT vor Ort - und hat spannende Bilder und O-Töne mitgebracht.