Die Songs auf dem Album bewegen sich nicht nur zwischen Heimatgefühl und der Liebe zur Musik, sondern wollen auch Aufmerksamkeit für Missstände erwecken wie zum Beispiel in dem Song "Hoamweh". Auf ihrer neuen Scheibe präsentieren die sechs Musiker eindrücklich, dass sie alles mitbringen, was auch andere Bands viele Epochen hat überdauern lassen. Außerdem beweisen die 1973 gegründeten "Schürzenjäger", dass sie bereit sind, mit der Zeit zu gehen und sich immer wieder neu zu erfinden. So ist die Band bei "Herzbluat" bereits beim Songwriting unerforschte Wege gegangen und hat das eigentlich schon fertige Album noch einmal in einem Dolby Atmos Surround Studio neu bearbeitet. Und so erscheint "Herzbluat" nicht nur in einer äußerst hochwertigen Stereoversion, sondern auch als Blu-ray im Dolby Atmos Surround Sound. Und, so Bandleader Alfred Eberharter Junior, der Titel des Albums ist Programm, den "Herzbluat" wurde mit ganz viel Herzbluat geschrieben, eingespielt und produziert.