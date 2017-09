1962 wurde das Deutsche Fernsehballett als Fernsehballett des DDR Fernsehens gegründet. Zunächst waren acht Tänzerinnen engagiert, 1967 vergrößerte sich das Ensemble auf 20 Mitglieder. In den 60er-Jahren traten Emöke Pöstenyi und Susan Baker als Solistenpaar auf. 1992, vor 25 Jahren, wird es im wiedervereinigten Deutschland in Deutsches Fernsehballett umbenannt. Bereits im Jahr 1996 erreichte das Ballett mit sämtlichen Sendungen, in denen es mitwirkte, bis zu 122 Millionen Fernsehzuschauer. 2008 ging das Fernsehballett mit "World of Dance" auf seine erste eigene Tournee und begeisterte sein Publikum an 13 Auftrittsorten in Deutschland.