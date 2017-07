Die Starnacht verspricht auch 2017 wieder ein Sommer-Hit zu werden! So wird Semino Rossi bei der Starnacht Hits aus seinem neuen Album "Ein Teil von mir" präsentieren und auch Andrea Berg, die bereits mehrfach bei der "Starnacht am Wörthersee" aufgetreten ist, wird mit Titeln ihres aktuellen Albums "Seelenbeben" auftreten.



Außerdem vor Ort: Der Garant für Party und gute Laune DJ Ötzi, Schlager-Newcomer Ben Zucker und die Schlager-Schwestern Anita & Alexandra Hofmann.



Sein "Starnacht"-Debüt feiert in diesem Jahr der US-amerikanische Soul-Sänger Sydney Youngblood, der Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre Erfolge in den internationalen Hitparaden feiern konnte. Auch Ex-Spice-Girl Melanie C ist nach längerer Pause bei dem Open Air dabei. Gesendet wird die Show live vor traumhafter Naturkulisse aus aus der Klagenfurter Ostbucht.