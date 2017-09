Barbara Schöneberger und Alfons Haider Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die "Starnächte" in Österreich haben eine lange Tradition und sind echte Publikumsmagnete. Nach der "Starnacht am Wörthersee" lädt am ersten September-Wochenende die "Starnacht aus der Wachau" in eines der schönsten Flusstäler Europas. Eine Woche später ist das Event im MDR FERNSEHEN und im ORF zu sehen. Moderiert wird die Show vom bewährten Moderatoren-Duo Barbara Schöneberger und Alfons Haider. Das Line-up für die Open-Air-Show in Rossatzbach verspricht eine Riesenparty: Auf der Bühne steht u.a. US-Star Anastacia, die ihre einzigartige Weltkarriere vor 17 Jahren gestartet und bis jetzt mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft hat. Auch Schauspielerin und Sängerin Nina Proll ist dabei. Sie hat nicht nur ihr Konzert-Programm "Vorstadtlieder" mit neuen Songs angereichert, Ende November läuft außerdem ihr neuer Film "Anna Fucking Molnar" in den Kinos an.