"Frauenversteher" waren gestern - jetzt gilt es dem vermeintlich "starken Geschlecht" unter die Arme zu greifen! Das meistern Stefanie Hertel und Anita & Alexandra Hofmann mit Bravour: Am 21. Oktober 2016 ist mit "Männerversteher" ihr gemeinsames CD-Projekt erschienen. "Alexandra hat das Drehbuch geschrieben. Stefanie hat die Stimmen gesetzt und ich habe die Choreographien gemacht", erklärt Anita. Jetzt sind die drei Ladies mit ihrem musikalischen Männer-Ratgeber auf Tournee: Frauenpower geht auch live! Als Ehefrauen und Mütter um die 40 wissen die drei, wovon sie singen. Doch am allerbesten kennt sich Alexandra aus: "Also wenn ich ganz ehrlich bin, Mädels: Ich bin die größte Männerversteherin von uns dreien. Ich habe drei Männer zu Hause."

Professionell haben es Stefanie, Anita und Alexandra angehen lassen, als sie ihre Tourneepläne entwickelten. In einer Schreinerwerkstatt im Chiemgau haben die drei Ladies gemeinsam die Teile der Bühnenkulisse gebaut. Oder mit Alexandra gesprochen: "Wir haben unser Leben riskiert für unser Publikum an der Kreissäge. Wir wollten den Härtetest machen. Wir wussten ja nicht, ob wir drei es so lange Zeit miteinander aushalten. Da haben wir gedacht, einen Tag in der Werkstatt - wenn wir das überstehen, dann überstehen wir auch alles andere!" Noch bis Mitte Mai touren die drei Männerversteherinnen durch den Osten Deutschlands.