Sänger Leonard nimmt seinen Liebling Jakob ebenfalls mit zur "Arbeit". So begleitet der Vierbeiner sein Herrchen regelmäßig in der Fernseh-Sendung "Hit auf Hit". Der Schlagersänger hat seinen Jakob aus einem Tierheim. Der Hund war in Spanien mit einer Schrotkugel im Bauch auf der Straße gefunden worden. Tierschützer brachten ihn in die Schweiz, wo er in dem Tierheim aufgepäppelt und schließlich von seinem Herrchen entdeckt wurde. Bildrechte: Günter Kuhn