Zum dritten Mal in Folge ist Jonathan Zelter mit von der Partie. Vor zwei Jahren als "Star von morgen" erstmals in einer TV-Show zu Gast, präsentiert der Sänger seinen aktuellen Titel "Purzelbaum". Auch sein einstiges Debüt "Ein Teil von meinem Herzen" wird noch einmal eine wichtige Rolle spielen. Denn das hat sich über die Jahre zu einem beliebten Song für Hochzeiten, Heiratsanträge und Verlobungen gemausert - und wurde in diesem Jahr vom Allgemeinen Deutschen Tanzlehrer-Verband zum offiziellen Hochzeitswalzer 2017 gekürt. Ob das Lied wirklich das Zeug zum Hochzeitswalzer hat - das werden Jonathan Zelter und mehrere Hochzeitspaare direkt in der Show unter Beweis stellen.