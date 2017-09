Preisverleihungen kennt Stefanie Hertel zur Genüge! Doch normalerweise wird die sympathische Sängerin für ihr musikalisches Können ausgezeichnet. An diesem Wochenende wird sie mit dem "TiBu" geehrt, dem Tierschutzpreis des Deutschen Tierschutzbundes. Ein Preis für Menschen oder Institutionen, die mit ihrem Wirken den Wertewandel in unserer Gesellschaft - zu einem Mehr an Tierschutz - voranbringen.