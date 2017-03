Was er anfasst wird zu Gold - manchmal sogar zu Platin. Thomas Anders ist einer der wenigen deutschen Stars, die nicht nur nationale, sondern auch internationale Musikgeschichte geschrieben haben. Was Ende der 80er-Jahre mit Modern Talking begann, hat Anders über die Jahre zu einer ganz eigenen Marke entwickelt. Und das mit Erfolg: 125 Millionen verkaufte Tonträger, über 420 Gold- und Platin-Schallplatten und gut 250.000 Konzertbesucher pro Jahr weltweit sind eine Bilanz, die sich durchaus sehen lassen kann.

Mit "Der beste Tag meines Lebens" ist jetzt der neueste Wurf des einstigen Modern-Talking-Stars erschienen. Ein erster Vorgeschmack auf sein am 7. April erscheinendes Album "Pures Leben". Und mit dem kehrt Thomas Anders an die Wurzeln seines künstlerischen Schaffens zurück. "Pures Leben" ist - man mag es kaum glauben - das erste deutschsprachige Album seiner 40-jährigen Karriere und ein äußerst persönliches obendrein:

In feinster Pop-Schlager-Manier kehrt Thomas Anders zurück zu seinen Wurzeln und besingt in dreizehn neuen Tracks das, was unser Leben ausmacht: Alltagssituationen, denen man mit Humor begegnen sollte, Liebe und Glück und viele kleine Lehrstücke über das, was wirklich zählt im Leben. Wir freuen uns darauf!