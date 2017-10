Lebensläufe Toni Krahl - Für immer jung

"Einmal wissen dieses bleibt für immer". Mit diesen Zeilen beginnt, was einmal als bekannteste deutschsprachige Rockballade in die Musikgeschichte eingehen wird. "Am Fenster" von City verkaufte sich bis heute weltweit mehr als zehn Millionen Mal, allein 100.000 Mal in der ehemaligen DDR.



Vom Riesenerfolg dieses Stückes, auch im Westen, konnte die Band zunächst nichts ahnen. Das Demoband zu "Am Fenster" spielt City 1977 in nur zehn Minuten ein – die Aufnahme mit Krahls rauer markanter Stimme und dem sehnsuchtsvollen Geigenspiel ist ein Zufallsprodukt, das ihnen den ersten Plattendeal verschafft.