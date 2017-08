Auch in Österreich und der Schweiz ist Vanessa Mai auf das Siegertreppchen geklettert. Die 17 Songs der Platte brachten sie in den jeweiligen Nachbarländern auf Platz 2. Was ist das für ein Gefühl, wenn man gerade mal zwei Jahre nach Einstieg in die Schlagerwelt solche Erfolge für sich verbuchen kann? "Für mich", sagt die ECHO-Gewinnerin, "ist das alles wie ein unfassbares Sommermärchen geworden. Gerade der Erfolg dieses Albums, mit dem ich mich so sehr identifizieren kann, wie mit keinem zuvor, macht mich glücklich und dankbar." Wir sind gespannt, mit was uns die Überfliegerin als nächstes überrascht!