Jetzt im Handel: Vanessa Mais drittes Soloalbum "Regenbogen" Bildrechte: Sony Music

Sie ist eine echte Überfliegerin! Seit knapp vier Jahren Teil der Schlagerszene, hat Vanessa Mai jetzt ihr bereits drittes Soloalbum veröffentlicht. "Regenbogen" heißt die neue Scheibe - und der Name ist Programm. "Ein Regenbogen", so Mai, "ist ein ganz wunderbares Zeichen. Ein Symbol für Reinheit und Frische. Für das neue Erleben nach dunkler Zeit. Und er sieht fantastisch aus. Vielleicht, weil er so bunt ist."



Der Erfolg und die Begeisterung ihrer Fans begleiten Vanessa Mai seit ihrem ersten Studioalbum: 2015 kommt "Wachgeküsst" auf den Markt und entert auf Anhieb die Top Ten der deutschen Albumcharts. Wenig später folgt die erste Goldene Schallplatte, dann der "Echo". Mit "Wolke 7" landet sie den Sommerhit schlechthin. Ein Jahr später legt die zierliche Sängerin mit "Für dich" nach - und wird dieses Mal sogar mit Platin prämiert. Mittlerweile ist Vanessa Mai auch jenseits der Schlagerbühnen ein gefragtes TV-Gesicht: Ob als DSDS-Jurorin an der Seite Dieter Bohlens, als Publikumsfavoritin bei "Let's Dance" oder in einer Gastrolle in ihrer Lieblingsserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" - Vanessa meistert ihre Auftritte mit Bravour. Da bleiben selbst einem kritischen Geist wie Dieter Bohlen nur lobende Worte: "Vanessa bringt alles mit, was eine gute Künstlerin braucht: Stimme, Optik, kann sich super bewegen, Ehrgeiz.“