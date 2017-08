Ohrwürmer wie "Dann kamst Du" oder "Theo, wir fahr'n nach Lodz" machten Vicky Leandros berühmt. Die Musik wurde ihr in die Wiege gelegt. Ihr Vater, Leo Leandros, war ein griechischer Komponist und Sänger, der vor allem in den 1950er-Jahren in seiner Heimat mit Schlagern Erfolge feiern konnte. Lange Zeit war er auch der Musikproduzent seiner Tochter. Vicky Leandros bekam eine Gesangs-, Ballett- und Gitarrenausbildung. 1958 zog die Familie von der griechischen Insel Korfu nach Hamburg, drei Jahre später ließen sich die Eltern von Vicky Leandros scheiden. Vicky blieb bei ihrem Vater in Hamburg.