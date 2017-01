Die Musik hat Vincent schon lange in ihren Bann gezogen. Als Siebenjähriger lässt er sich von seinem Bruder die ersten Griffe auf der Gitarre zeigen. Weil er sich nicht traut, seine ersten selbst geschriebenen Songs den Freunden vorzuspielen, teilt er sie via YouTube mit der Welt. Das Echo ist erstaunlich, ermutigt ihn, weiterzumachen und führt ihn schließlich zum Newcomer-Wettbewerb "Hello Again". Der Beginn einer großen Schlagerkarriere? Vincents Erfolg bei "SCHLAGERCHAMPIONS - DAS GROSSE FEST DER BESTEN" macht Hoffnung, denn dort kam er beim Publikum verdammt gut an - und an den Schlager hat er längst sein Herz verloren ... Mit "Rückenwind" erscheint am 24. März Vincent Gross' Debütalbum, an dem er die vergangenen zwölf Monate intensiv gearbeitet hat. Danach wird sich zeigen, ob sich das Nachwuchstalent dauerhaft in der Schlagerwelt etablieren kann. Wir drücken ihm die Daumen!