Vivien Kretzschmar aus Hohenstein-Ernstthal ist der neue Stern am erzgebirgischen Schlagerhimmel. Sie hat den regionalen Talentewettbewerb "ErziStar 2017" gewonnen. Beim Finale am 26.08.2017 zur 725-Jahrfeier in Zschopau präsentierten alle zehn Finalistinnen noch einmal zwei Songs. Wer sich am Ende "ErziStar 2017" nennen durfte, wurde durch die Jury und ein öffentliches Voting, das zu einem Drittel in die Gesamtwertung einfloss, entschieden. In der Jury saßen Sänger Toni Kraus, Sebastian "Rixx" Seidel von Stereoact und Katja Reichert vom Tanzprojekt "Keen on rhythm".