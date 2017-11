voXXclub machen Volksmusik, heißt: Musik fürs Volk. Wer ihre Musik verstehen will, muss sich auf ihren bayerisch-österreichischen Zungenschlag einlassen. Ansonsten sind voXXclub erfrischend direkt und gerade heraus. Vor allem mit ihrem neuen Album "Donnawedda". Denn darauf heißt es:

Es ist eigentlich klar, worum es den Musikern in dem Song geht: "Leute, hört auf zu jammern. Alles im Leben hat zwei Seiten. Plus und Minus. Oben und unten. Das ist Fakt. Davor braucht sich niemand zu fürchten. Oarsch in die Höhe, das steht somit für nicht lange herumeiern, sondern aufstehen, anpacken! Bist du unten, dann heißt es, wieder aufrappeln." (Quelle: www.universal-music.de)