André Rieu - Das große Konzert 2017

André Rieu André Rieu wird 1949 als Sohn einer Musikerfamilie in Maastricht geboren. Schon mit fünf Jahren bekommt er Violinenunterricht. Nach der Schule studiert er Geige in den Niederlanden und am Konservatorium in Brüssel, spielt in verschiedenen Ensembles. 1995 gelingt ihm der internationale Durchbruch: Beim Champions-League-Spiel FC Bayern München gegen Ajax Amsterdam kauft er eine Minute Werbezeit in der Halbzeitpause. Danach gehen die Plattenverkäufe durch die Decke. Der "König des Walzers" ist geboren.



André Rieu lebt und arbeitet in seiner niederländischen Heimatstadt Maastricht, führt dort sein eigenes Unternehmen, zu dem auch ein professionelles Tonstudio gehört. In Maastricht entstehen auch seine zahlreichen CDs, von denen er bereits mehr als 40 Millionen verkauft hat.



Es gibt aber auch die Schattenseiten: Im Jahr 2009 ist André Rieu mit 34 Millionen Euro verschuldet. Sein Studio, die Stradivari, die Rechte am eigenen Namen - alles gehört den Banken. Doch er kommt aus dem Tief heraus. Die Gläubiger haben Vertrauen in ihn. Schon ein Jahr später ist Rieu mit 20 Millionen im Plus. Sein Motto: "Man darf den Glauben an sich nicht verlieren".



Der Künstler, der sehr viel Wert auf eine gesunde Ernährung legt, hat für sich und seine Familie in Maastricht das kleine Schloss "De Torentjes" gekauft. Er ist seit 1975 mit seiner Frau Marjorie verheiratet. Zusammen haben sie zwei Söhne, Marc (geboren 1978) und Pierre (geboren 1981) und mehrere Enkel.