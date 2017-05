Nachgefragt bei Fans & Stars Was ist ein echter Schlager?

Manche lieben ihn, andere lehnen ihn ab, und singen dann doch bei der nächsten Party lauthals mit: deutschen Schlager! "Meine Schlagerwelt" hat eure Stars befragt: Was macht einen Hit zum Schlager? Diese Frage hätten wir gerne auch von euch beantwortet, liebe Schlagerfreunde! Ladet ein Foto von euch hoch und schreibt uns, was für euch ein Schlager ist - und weshalb ihr ihn so sehr liebt. Aus den Ergebnissen basteln wir dann lustige Clips, denn: "Meine Schlagerwelt" ist eure Schlagerwelt!!