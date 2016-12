Viele Künstler haben liebevolle oder lustige Erinnerungen an jene Zeit der großen Adlershofer Unterhaltungsshows. So auch Olaf Berger. Der Sänger, bei dem Weihnachten und Geburtstag auf einen Tag fallen, musste in der Sendung "Zwischen Frühstück und Gänsebraten" mit der falschen Darinka singen. Und bei den Weihnachtssendungen von "Alles singt" gab es jedes Mal Stress mit der Dekoration. Matrjoschkas statt Tannenbäume - und dann alles wieder zurück ... Doch auch bei der Aufzeichnung dieser Sendung gab es Pannen: Moderator Wolfgang Lippert musste so manchen Versprecher verkraften, was die Tanzprofis der Weihnachtsrevue vom Steintor Halle jedoch nicht im Geringsten aus der Ruhe brachte.